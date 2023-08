Como explicar este golo? Jogador do Burundi marcou de forma inusitada

A carregar o vídeo ...

Será provavelmente um dos mais incríveis e inusitados golos que vamos ver este ano no mundo do andebol. Aconteceu esta segunda-feira, no duelo entre Argentina e Burundi no Mundial de Sub-19, com o africano Kamaro Ferdinand a ser o autor da proeza. Confessamos que ainda estamos a tentar perceber como isto aconteceu... No final, refira-se, este golo incrível de pouco valeu, já que a Argentina venceria por 39-25.