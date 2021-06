Phil Foden é um dos craques da seleção inglesa, que entra hoje em campo para defrontar a Escócia, às 20h00, num encontro da 2.ª jornada do grupo D do Euro'2020. Aos 21 anos, o extremo é também um dos craques do Manchester City. Recorde aqui como foi a sua evolução. [Vídeo: One Football]