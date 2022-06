Como Harry Kane analisa as chegadas de Haaland e Darwin à Premier League

A carregar o vídeo ...

Harry Kane, avançado do Tottenham e da seleção inglesa, acredita que as chegadas de Haaland e Darwin à Premier League vão manter elevado o nível da prova e ajudá-lo a melhorar. "É sempre dura a luta pelo troféu de melhor marcador, a Premier League tem tido os melhores avançados dos Mundo. Tem sido sempre difícil ser o melhor marcador e agora não será diferente. É esperado que os melhores avançados estejam aqui e será o caso com estas duas contratações. Vão ajudar-me a melhorar, estou ansioso pelo desafio."