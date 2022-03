Como Mourinho descreveu Svilar, o guarda-redes que quer levar para a Roma: «É um fenómeno»

A carregar o vídeo ...

Em 2017, José Mourinho defrontou Svilar num duelo entre Man. United e Benfica. Os red devils venceram (1-0) com um erro do guardião, mas o técnico encheu-o de elogios. "É um fenómeno. Ou o Benfica tem aqui guarda-redes para muito tempo ou alguém vai pagar muito dinheiro por ele", expressou o ‘Special One’, que agora está perto de trabalhar com o sérvio. Isto porque a Roma quer contratar Mile Svilar e já encetou contactos para fechar o acordo com o guarda-redes.