A carregar o vídeo ...

Márcio Sampaio, um dos preparadores físicos de Jorge Jesus no Flamengo, participou na demonstração que Acácio Santos fez da Coach ID a. Utilizando um exemplo no clube brasileiro, a aplicação permitiu à equipa técnica do Mengão, em que muitos elementos estão em Portugal, descobrir que alguns jogadores, que se encontram no Brasil, estavam a sentir efeitos do isolamento.