Como pressionar, onde atacar com bola e muito mais: o que Bernardo Silva aprendeu com Pep Guardiola

Pep Guardiola pediu a contratação de Bernardo Silva e os elogios ao jogador português foram-se repetindo ao longo da época. Mas, além das palavras bonitas, há também muita exigência do treinador espanhol para com os jogadores. O Record perguntou e Bernardo Silva revelou tudo o que aprendeu com Pep Guardiola, taticamente e não só. [Entrevista: David Novo/Imagem: André Eduardo]