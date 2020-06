Como Pulisic e Reyna podem servir de inspiração para o Sporting

A carregar o vídeo ...

Detetar talento, criar mercado para os jogadores do Sporting e dar opções de futuro através das universidades. São estes, em resumo, os principais objetivos do protocolo que o Sporting acaba de assinar com a Washington Youth Soccer (WYS), uma das principais associações de futebol dos EUA. Francisco Marcos, figura incontornável do ‘soccer’, foi convidado para conselheiro externo do Sporting e, em entrevista a Record, deu o exemplo dos jogadores descobertos pelo Borussia Dortmund nos Estados Unidos.