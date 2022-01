Karim Benzema lançou a camisola que usou no duelo com o Barcelona nas 'meias' da Supertaça - após o qual foi eleito o homem do jogo - a um grupo de adeptos presentes nas bancadas do King Fahd Stadium, em Riade, depois do encontro. A reação do apoiante, que teve de 'lutar' para a conseguir, foi impagável. [Vídeo: One Football]