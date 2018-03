Como Ter Stegen e Suárez protegeram André Gomes dos assobios dos adeptos do Barça

André Gomes teve uma tarde muito complicada de gerir no domingo durante o jogo do Barcelona com o Atlético Madrid, pois os adeptos dos blaugrana castigaram-no com vaias e assobios sempre que cometia um erro. Perante a insistência do público neste comportamento, Marc-André ter Stegen e Luís Suárez sairam em defesa do companheiros de equipa. O guarda-redes questionou mesmo os adeptos virando-se para trás e abrindo os braços. O avançado uruguaio aplaudiu o médio.