Como transformar um erro inacreditável no corte do ano

A carregar o vídeo ...

Com o futebol europeu parado é hora de nos voltarmos para os campeonatos menos prováveis. Mesmo assim, com futebol por aqui ou não, este é um daqueles vídeos que naturalmente se iria destacar no nosso site, especialmente pela forma como Curtis Good, do Melbourne City, conseguiu no espaço de segundos transformar um erro inacreditável naquele que pode ser considerado como um dos cortes mais importantes do ano. A título de curiosidade, de referir que este encontro acabou em empate, pelo que o corte de Good foi mesmo decisivo.