Como um avançado: árbitro 'decisivo' no primeiro golo do Manchester City

Chris Kavanagh assumiu este domingo uma posição pouco vista por um árbitro, ao ter papel no primeiro golo do Manchester City na partida diante do Sheffield United. O juiz estava no sítio errado à hora errada e o Sheffield pagou a fatura, já que após a sua intervenção Kun Agüero não desperdiçou a chance e fez o golo inaugural da partida.