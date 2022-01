Conceição aborda possíveis saídas de Díaz e Sérgio Oliveira e fala em... Pinto da Costa

A carregar o vídeo ...

As possíveis saídas de Luis Díaz e de Sérgio Oliveira neste mercado de transferências foi um dos assuntos abordados pelos jornalistas na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, de antevisão ao duelo entre Estoril e FC Porto, para a 17.ª jornada do campeonato. Em resposta aos meios de comunicação presentes, o treinador dos dragões mostrou total confiança no presidente do clube. [Vídeo: Cortesia Porto Canal]