Sérgio Conceição: «Acho inacreditável como é que não se marca um penálti daqueles»

Sérgio Conceição mostrou-se incrédulo com facto do árbitro João Pinheiro não ter assinalado penálti no lance que envolveu Jesús Corona e Luisinho, extremo do FC Porto e médio dos Académico de Viseu, respetivamente, na área da formação de Viseu. "Acho inacreditável como é que não se marca um penálti daqueles", apontou o técnico dos azuis e brancos, durante a conferência de imprensa no final do encontro.