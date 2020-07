Conceição: «Às vezes aprendo mais com o pessoal que trata da relva do que com os outros»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição não tem dúvidas de que a sua passagem pelo comando técnico do FC Porto tem sido uma aprendizagem a todos os níveis. Em conferência de imprensa de antevisão ao clássico de amanhã, diante do Benfica, a contar para a final da Taça de Portugal, o treinador dos dragões revelou que "às vezes aprender mais com o pessoal que trata da relva do que com os outros." [Imagens: Porto Canal]