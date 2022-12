Conceição: «Bolas paradas? Se tiver alguém que a meta de forma direta para mim é mais simples»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre o golo de Wendell frente ao Vizela na sequência de um livre direto, Sérgio Conceição salientou a importância que os lances de bola parada têm para as equipas, mesmo para resolver um jogo "quando está complicado". Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, o treinador do FC Porto lembrou ainda antigos cobradores de livres diretos no clube, como foi o caso de Alex Telles, e salientou: "O importante é metê-la lá dentro." [Vídeo: Cortesia Porto Canal]