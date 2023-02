A carregar o vídeo ...

Vasco Sousa estreou-se hoje pela equipa principal do FC Porto, diante do Vizela, e Sérgio Conceição destacou a forma como o jovem tem trabalhado. Quanto a Grujic, admitiu que, apesar das limitações físicas, teve de mantê-lo em campo mais tempo do que o previsto e que o sérvio acabou por não gostar.