Sérgio Conceição assume que a primeira parte do FC Porto, no encontro com o Tondela, não saiu como pretendido. "Pareceu-me que os jogadores estavam a jogar na sua zona de conforto", disse o treinador dos dragões, realçando que as entradas de Fábio Vieira, Francisco, Zaidu e Galeno acabaram por melhorar a equipa na segunda parte.