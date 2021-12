A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição e Paulo Sérgio vão estar amanhã novamente frente a frente no Portimonense-FC Porto, meses depois de um episódio mais 'aceso' em Portimão. Questionado esta quinta-feira sobre o reencontro e se os dois treinadores iriam beber um copo de vinho no final do encontro, o técnico dos dragões não hesitou.