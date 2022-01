A carregar o vídeo ...

O FC Porto defronta esta quarta-feira o Vizela, em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Na antevisão ao duelo de amanhã, o treinador dos dragões alertou para as dificuldades que a equipa orientada por Álvaro Pacheco poderá incutir no jogo, que poderá ser definido apenas no prolongamento ou até mesmo nos penáltis.