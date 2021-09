Conceição e o "miminho" a Fábio Vieira: «Uns precisam de uma palavra, de uma dura, de um grito...»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição revelou este domingo, na conferência de imprensa após o encontro entre FC Porto e Moreirense, o teor da conversa que teve com Fábio Vieira, jogador que realizou exercícios de aquecimento em Madrid, no jogo com o Atlético, mas que acabou por não ser opção. O treinador sublinhou que os jogadores diferem entre si e é o seu papel saber quando precisam de "uma palavra, de uma dura, de um grito" ou até mesmo de "um miminho", como foi o caso. [Vídeo: Sport TV]