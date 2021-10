Conceição e o "penálti claro" sobre Evanilson: «Quero ver se a APAF me vai meter mais um processo»

A carregar o vídeo ...

A noite do FC Porto terminou com uma vitória esclarecedora () sobre o Boavista no dérbi da cidade Invicta, mas nem isso retirou a tristeza a Sérgio Conceição. Em declarações na conferência de imprensa após o encontro no Estádio do Dragão apontou novamente à APAF, algo que já tinha feito, momentos antes, na 'flash-interview' da Sport TV.