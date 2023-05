A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição iguala esta quinta-feira, diante do Famalicão, o registo de José Maria Pedroto : 322 jogos como treinador do FC Porto. Em conferência de imprensa , o técnico dos dragões garante ficar "orgulhoso" por alcançar o registo de uma figura histórica do clube, mas garante estar totalmente focado em assegurar a presença no Jamor.