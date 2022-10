Conceição e os assobios a David Carmo: «Têm de assobiar o treinador»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição comentou os assobios que se ouviram no estádio do Dragão a David Carmo durante o jogo com o Bayer Leverkusen, numa altura em que o defesa-central atrasou uma bola para Diogo Costa com o resultado ainda 0-0. "Um assobio aqui ou acolá não pode impedir de fazer aquilo que é trabalhado e pedido. Têm de assobiar o treinador", disse o técnico dos dragões, em declarações na conferência de imprensa.