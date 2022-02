A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição foi esta quarta-feira questionado sobre os incidentes no FC Porto-Sporting (2-2) e as acusações que lhe foram feitas pelo clube leonino. O treinador dos dragões considera que tem de ser feita uma investigação rigorosa a todas as partes e aproveitou para concordar com as palavras de Rúben Amorim.