Conceição: «Era só o que faltava os jogadores estarem motivados só porque os outros não estão...»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição falou sobre as exibições de Danny Namaso, autor dos dois golos do FC Porto no triunfo (2-0) sobre o Chaves, e Toni Martínez, que rendeu o recém-chegado do Mundial do Qatar Mehdi Taremi na frente de ataque portista. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, o técnico elogiou a prestação da dupla atacante e sublinhou a necessidade de os jogadores estarem sempre motivados para dar o máximo.