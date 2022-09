Conceição: «Estamos à altura de qualquer equipa, desde que se jogue dentro das quatro linhas»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição assumiu que a derrota () do FC Porto frente ao Atlético Madrid foi dos resultados que mais o magoaram desde que iniciou a carreira de treinador. Em declarações na conferência de imprensa no final do jogo em Madrid, o treinador do FC Porto deixou bem claro que a sua equipa está "à altura de qualquer equipa, desde que se jogue dentro das quatro linhas".