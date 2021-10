Conceição, Evanilson e um elogio ao futebol português: «É por isso que ombreamos com equipas mais fortes na Europa»

A carregar o vídeo ...

Evanilson foi uma das figuras do FC Porto na goleada (5-0) sobre o Sintrense e tema de conversa na conferência de imprensa no final da partida. Sérgio Conceição falou sobre o período normal de habituação dos jogadores sul-americanos na chegada ao panorama europeu e aproveitou o momento para elogiar a qualidade do futebol português e dos seus treinadores.