Face à ausência de Toni Martínez, Sérgio Conceição optou por Fábio Vieira para o lugar que habitualmente pertence ao avançado espanhol. O médio portista 'respondeu' à chamada do treinador com três assistências para golo, uma exibição que o técnico azul e branco diz não complicar em nada as suas contas. [Vídeo: Sport TV]