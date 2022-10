A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição informou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Portimonense, que o defesa-central Pepe não estará entre os eleitos de amanhã [sábado] devido a uma lesão no joelho. O técnico do FC Porto disse ainda que o internacional luso estará também de fora dos "próximos jogos", sem definir uma data prevista para o seu regresso.