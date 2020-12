A carregar o vídeo ...

Apesar de ter o encontro da próxima quarta-feira, diante do Benfica, valer o primeiro troféu da temporada, Sérgio Conceição negou ter feito quaisquer poupanças diante do Nacional - com as saídas dos debilitados Otávio e Corona em especial destaque - a pensar no encontro com o rival. [Vídeo: Sport TV]