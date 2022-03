Conceição: «Não sei até que ponto depois do árbitro assinalar um penálti se o VAR tem o direito de o chamar»

A carregar o vídeo ...

O possível penálti cometido por Lucas Paquetá na grande área do Lyon foi tema de análise na conferência de imprensa realizada no final do encontro no Dragão. "Não sei até que ponto depois do árbitro assinalar um penálti se o VAR tem o direito de o chamar", atirou Sérgio Conceição, quando questionado por um dos jornalistas presentes para falar sobre o lance.