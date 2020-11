Conceição: «Não vou perguntar ao presidente o que falou com a irmã do Felipe Anderson»

A carregar o vídeo ...

Contratado na última janela de transferências, Felipe Anderson é um dos reforços que ainda não conseguiu ganhar um lugar nas opções iniciais de Sérgio Conceição. Por esse motivo, Juliana Gomes, irmã e empresária do médio brasileiro, afirmou que irá pedir uma reunião com a administração portista tendo em vista a solucionar este 'problema' do seu irmão e cliente. Questionado sobre esse possível encontro, o treinador do FC Porto foi perentório. "Como devem calcular, não vou perguntar ao presidente o que falou com a irmã do Felipe Anderson", atirou. [Vídeo: Porto Canal]