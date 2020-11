Conceição sobre ver o jogo com o Portimonense na bancada: «A coisa boa disto é que não me podem expulsar»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição está suspenso por 15 dias após expulsão no final do encontro entre Paços de Ferreira e FC Porto na última jornada e, como tal, não estará presente no banco da equipa azul e branca diante do Portimonense no encontro deste domingo. Questionado sobre quais serão as principais diferenças em ver o encontro longe da flor da relva, o técnico respondeu de forma irónica. "A coisa boa disto é que não me podem expulsar", atirou.