Apesar de ter vencido o Sporting no clássico deste domingo (), um resultado que deixa os leões a 15 pontos do líder Benfica e a 10 do FC Porto, Sérgio Conceição considera que o Sporting ainda segue na luta pelo título, mas não esconde que tudo terá ficado "mais difícil" para os leões depois do jogo de hoje.