Conceição: «Tivemos momentos fantásticos. A Lazio criou mais pelos nossos erros individuais»

Sérgio Conceição elogiou o desempenho da sua equipa no duelo com a Lazio, sublinhando que a turma italiana criou perigo muito fruto dos erros individuais que alguns dos jogadores da formação portista foram cometendo durante o encontro. Em declarações na conferência de imprensa no final da partida no Olímpico de Roma, o treinador dos dragões considerou ainda que as alterações feitas da primeira para a segunda parte foram fundamentais para o triunfo da usa equipa.