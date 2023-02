A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição elogiou o desempenho dos seus jogadores no triunfo () do FC Porto sobre o Sporting no clássico disputado este domingo em Alvalade. Em declarações na conferência de imprensa, o técnico portista elogiou o adversário "uma excelente equipa, bem treinada, fácil de decifrar mas difícil de contrastar", disse.