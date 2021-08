Conceição, Wendell e a posição de lateral-esquerdo: «Nem o nosso capitão tem o lugar assegurado...»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição diz que no FC Porto não existem titulares indiscutíveis, usando o exemplo de Pepe, capitão da equipa portista, afirmando que também ele precisa de trabalhar diariamente para conquistar o seu lugar no onze jogo após jogo. O facto de Wendell ter sido contratado neste mercado, segundo o treinador do FC Porto, não quer dizer que tenha um lugar guardado na equipa inicial, posição essa que está agora "bem" entregue a Marcano. [Vídeo: VSports]