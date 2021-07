Conceituado jornalista pede Jesus na seleção brasileira: «Quando o Cebolinha voltou no 2º tempo...»

A carregar o vídeo ...

Benjamin Back, conceituado jornalista brasileiro, mostrou-se desiludido pelo desempenho do Brasil na Copa América perdida para Argentina no Maracanã, e pediu Jorge Jesus como substituto de Tite. "Se nós temos um grupo de 24 ou 25 jogadores em que 99 por cento joga na Europa, não dá para ter um treinador brasileiro a dirigir um plantel inteiro que joga lá. Eu traria o Jorge Jesus para treinador da seleção. Já trabalhou aqui e não tem problema com a língua. Da forma em que estamos não dá. Quando o Everton Cebolinha voltou para o 2º tempom, eu disse: 'Acabou! O Brasil não ganha'. É triste", vincou o influenciador nas redes sociais.