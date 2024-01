Concurso de triplos da NBA vai colocar frente a frente Steph Curry e Sabrina Ionescu: jogadora da WNBA tem o recorde absoluto

A carregar o vídeo ...

O concurso de 3 pontos da NBA vai sofrer uma alteração este ano. Desta feita, estarão frente a frente Stephen Curry e... Sabrina Ionescu, jogadora das New York Liberty, da WNBA, e que é a recordista absoluta neste concurso (incluindo registos da WNBA e também NBA), com 25 triplos marcados em 27 tentativas, no concurso de 2023 da liga feminina de basquetebol dos EUA. O base dos Golden State Warriors irá lançar com bola e distância da linha da NBA, ao passo que Ionescu o fará com bola WNBA (tamanho inferior) e de uma distância ligeiramente menor, como acontece na liga feminina com a linha de 3 pontos.



Recorde aqui, neste vídeo, o melhor registo de ambos neste tipo de torneios.