Confirmado o apuramento do Real, ouviu-se o impensável: hino do Liverpool tocou no Santiago Bernabéu!

O impensável aconteceu após o apito final do Real Madrid-Liverpool, um jogo que sorriu aos blancos (1-0), tal como a eliminatória, ganha por 6-2 no agregado. No Santiago Bernabéu ouviu-se o hino da legião red, num momento de fair-play apontado pelos espanhóis: sim, na instalação sonorou tocou mesmo 'You’ll never walk alone'. No final, Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid, explicou o motivo: "O Liverpool teve um gesto connosco em Anfield. Na altura faleceu o nosso presidente honorário (Amancio Amaro) e eles tiveram um grande gesto [n.d.r.: colocaram uma coroa de flores no local onde estavam os adeptos merengues]. Era o mínimo que podíamos fazer. Clubes desta categoria demonstram a sua grandeza com estes gestos."