As claques do Famalicão e do Boavista entraram em confrontos junto ao Estádio Municipal 22 de Junho, enquanto decorria nesse instante o jogo entre as duas equipas . Os desacatos registaram-se na rotunda D. Sancho I, bem perto do estádio, e obrigaram à intervenção da polícia. [Vídeo: Direitos reservados]