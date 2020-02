A carregar o vídeo ...

O Benfica já está na Invicta onde este sábado defronta o FC Porto no clássico no Estádio do Dragão e a chegada do autocarro com a comitiva encarnada a Gaia ficou marcada por confrontos. Alguns adeptos das águias dizem mesmo ter sido agredidos e um vídeo com a confusão instalada foi publicado nas redes sociais.