Confusão após golo decisivo no Tondela-Famalicão: festejo de Dadashov irritou adeptos minhotos

O Tondela chegou à vitória aos 84 minutos com um cabeceamento de Dadashov e o avançado celebrou na direção de uma câmara atrás da baliza de Dalberson. Quem não gostou foram os adeptos do Famalicão, que rapidamente desceram até à grade e envolveram-se em troca de galhardetes com os jogadores adversários, gerando-se confusão igualmente no terreno de jogo. No final houve amarelo para Dadashov e Alex Nascimento. [Vídeo: VSports]