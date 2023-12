A carregar o vídeo ...

Logo após o apito final no Estrela-Arouca ( 1-4 ), Arruabarrena, ainda junto à sua baliza, foi confrontado pelo técnico de equipamentos do Estrela, Diogo Macário, o que gerou confusão no relvado. João Pinheiro expulsou o elemento do staff dos tricolores e deu cartão amarelo ao guardião do Arouca. Na sala de imprensa, os treinadores desvalorizaram o incidente.