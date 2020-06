O Moreirense foi este sábado ao Estádio do Bessa vencer o Boavista por 1-0 num jogo que ficou marcado por um período de descontos muito conturbado e com os nervos à flor da pele. Depois de os axadrezados falharem um penálti , os jogadores das duas equipas envolveram-se junto à área do Boavista com empurrões de parte a parte e o árbitro acabou mesmo por expulsar um jogador. [Vídeo: VSports]