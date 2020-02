Confusão entre Neto e Galeno no final da primeira parte em Braga

Foram tensos os instantes posteriores ao apito do árbitro para o intervalo no Sp. Braga-Sporting, com Luís Neto e Galeno a envolverem-se em empurrões e uma acesa troca de palavras. A situação seria sanada pouco depois, mas Neto não escapou ao amarelo. No meio disto tudo, refira-se, o árbitro auxiliar de Jorge Sousa acabou por ir ao chão, já que escorregou na hora de chegar à zona do conflito.