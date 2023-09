Confusão no final do FC Porto-Arouca: Luís Gonçalves e Joel Pinho são expulsos e depois... abraçam-se

A carregar o vídeo ...

Confusão no relvado no final do FC Porto-Arouca, duelo que terminou com um empate (), com Luís Gonçalves, administrador da SAD portista, e Joel Pinho, diretor-geral dos arouquenses, a serem expulsos. Posteriormente, os dois dirigentes de FC Porto e Arouca, respetivamente, acabaram por se abraçar quando se dirigiam para o túnel de acesso aos balneários.