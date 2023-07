A carregar o vídeo ...

O encontro de preparação entre Varzim e V. Guimarães, de atribuição do 3.º e 4.º lugares do Torneio de Verão, ficou marcado por um momento de tensão entre os bancos das duas equipas. Tudo começou quando dois jogadores se desentenderam, o que levou a praticamente todos os elementos saltarem para o campo. No final, o árbitro resolveu a questão com dois amarelos, para Safira e Carlos Tovar.