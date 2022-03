Confusão no relvado e invasão com carga policial: Celta B-Deportivo reavivou rivalidade galega

A carregar o vídeo ...

Rivais históricos, Celta de Vigo e Deportivo Corunha viveram este domingo um dérbi bem diferente, com um embate da 1.ª RFEF (a terceira divisão espanhola), a colocar frente a frente a equipa B dos de Vigo e a formação principal dos da Corunha. E mesmo tendo em campo a sua formação secundária, o Celta e os seus adeptos não deixaram o orgulho de lado e, para lá de terem deixado as bancadas dos Balaídos bem preenchidas (eram 9 mil os adeptos presentes), venceram por 2-1 e celebraram a preceito. Ora, a vitória contrária caiu mal no Deportivo, o que originou um foco de tensão complicado entre jogadores. Depois houve ainda espaço para uma invasão do relvado, que apenas foi travada pela ação da polícia de intervenção.