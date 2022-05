Congresso Internacional de guarda-redes: técnico do Marselha explica modelos de saída

A carregar o vídeo ...

Jon Ibarrola, treinador de guarda-redes do Marselha, foi o responsável por fechar mais uma manhã no 10.º Congresso Internacional de guarda-redes. Num exercício com quatro guarda-redes, para simular uma saída de jogo com três centrais, o técnico esteve a explicar formas diversas de construir, focando no papel que os guardiões podem ter neste momento do jogo. Dani Figueira, guarda-redes do Estoril, foi um dos participantes.